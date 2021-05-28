شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحكم المساعد أخطأ فى تعامله مع "الونش" واللاعب لم يتجاوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن الحكم المساعد أحمد حسام طه أخطأ فى التعامل مع محمود الونش، مدافع الزمالك، عندما دفع اللاعب من الخلف خلال مباراة أمس فى كأس مصر والتى جمعت الزمالك والإسماعيلى فى دور الـ16.
وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الونش طالب الحكم برفع الراية واحتساب مخالفة لصالحه، ولكن الحكم رفض ودفع اللاعب من الخلف، وهو أمر مرفوض تماماً، خاصة أن لجنة الحكام تحذر جميع الحكام من لمس أى لاعب.
وأضاف مسؤولو الجبلاية أن الونش لم يتجاوز فى حق الحكم المساعد وإلا كان الأخير قد أبلغ أمين عمر حكم الساحة فى السماعة، وتم اتخاذ قرار مع الونش لكن اللاعب لم يتجاوز ضد الحكم المساعد وبالتالى فالأخير مخطيء فى دفع اللاعب.
على صعيد متصل، سلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.
وتضمن تقرير الحكم أمين عمر أن الفرنسى كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض على قراره بطرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، كما حرّض اللاعبين على الانسحاب من اللقاء.
كما تضمن تقرير الحكم أنه أشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمود جنش حارس الزمالك بسبب إلقائه الكرة داخل الملعب أثناء سير اللقاء لتعطيل اللعب.
فى السياق ذاته، أعرب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي فى دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.
وانتقد المدير الفني، في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدا.
وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثانى بعد طرد بن شرقي فى نهاية الشوط الأول، موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.
وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا: "سأستدعي أحمد عيد للقائمة، كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبد الغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة".
وأوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى، ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.