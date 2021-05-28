شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى ودجلة قبل مواجهتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماريو سالاس المدير الفني لفريق دجلة، وعلى ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلى فريقهما للمباراة التي تنطلق بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، كازادي كاسونجو

خط الهجوم: أوستن أوموتو





وجاء تشكيل دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد

خط الوسط: خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال

خط الهجوم: صلاح أمين

يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك في الوقت القاتل مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث اليوم ، ويفتقد جهود لاعبه أحمد رفعت الذى تعرض للطرد في مباراة الزمالك.

في المقابل قال التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة للاعبيه أن استمرار نزيف النقاط بهذه الصورة يؤكد اقترابهم من الهبوط للقسم الثانى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم خسارة مباريات سهلة.