شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي للسوبر الأفريقي.. محمد شريف يقود الهجوم بجوار قفشة وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أمام نهضة بركان المغربي باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فى فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقي. واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.