شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يستعيد ذكريات آخر سوبر للأهلى بصورة مع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، ذكريات آخر تتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى، والتى حصل عليها الأهلى وكان "يوسف" على رأس القيادة الفنية للفريق حينها، وذلك بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى أقيمت يوم 20 فبراير 2014 باستاد القاهرة الدولى.

ويأتى احتفال محمد يوسف بذكرياته مع الكأس الأفريقية قبل ساعات من مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربى فى السوبر الفريقى التى تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادى السد بالعاصمة القطرية الدوحة.



محمد يوسف مع آخر كأس سوبر للأهلى

ونشر محمد يوسف صورة مع كأس البطولة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وصحبها بتعليق: "بطولة غالية عندى وعند النادى الأهلى، لأن الفوز بها جعلنا نحصل على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية بـ19 لقبا، متفوقين على برشلونة بـ18 لقبا، بإذن الله السوبر أهلاوى".



محمد يوسف

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات السادسة مساء اليوم الجمعة "بتوقيت القاهرة"، لمتابعة موقعة كأس السوبر الافريقى المقرر أن تجمع بين فريقى الأهلى ونهضة بركان المغربى، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادى السد، بالعاصمة القطرية الدوحة، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع فى السوبر الإفريقى، الغائب عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس فى تاريخه، على حساب فريق الصفاقسى التونسى، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.





وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات توج خلالها بـ6، يليه مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصرى فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.