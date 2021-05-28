شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة فى طريقه إلى ملعب مباراة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق الأهلي منذ قليل فندق الإقامة، منذ قليل، فى طريقه إلى ملعب جاسم بن حمد لخوض مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فى فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقي. واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.