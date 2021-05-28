شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا الأهلي فى السوبر الأفريقي قبل مواجهة نهضة بركان المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، فى السوبر الأفريقي على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، باعتبار الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا والفريق المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما سبق وتوج باللقب القاري 6 مرات من قبل أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، ويستعد للنسخة الجديدة من أجل حصد اللقب وإضافة بطولة قارية جديدة تضاف لسجل بطولات القارية.

أول ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مباراة السوبر عام 2002 ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي "بطل الكونفدرالية" وكان الفريق الجنوب أفريقي أول ضحايا الأهلي فى السوبر عام 2002 بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل رباعية الأهلي خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وعصام الحضرى وهو الهدف الشهير للسد العالى فى مشواره الكروي.

ثاني ضحية

واجه الأهلي بطل دوري الأبطال نظيره الجيش الملكي المغربي بطل الكونفدرالية عام 2006، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف، وسجل للأهلي حينها عماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر.

ثالث ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع النجم الساحلي بطل الكونفدرالية عام 2007 في المباراة التي أقيمت بملعب أديس أبابا بأثيويبا فى احتفالية الكاف بمرور 50 عاما على تأسيسه، وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف وسجل للأهلي في ركلات الترجيح، شادي محمد وفلافيو وعماد متعب وأحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس.

رابع ضحية

الأهلي بطل دوري الأبطال واجه الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2009 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة، وسجل الأنجولي أمادو فلافيو ثنائية الأهلي.

خامس ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مواجهة مختلفة مع ليوباردز الكونغولي بطل الكونفدرالية عام 2013 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل رامي ربيعة ومحمد بركات هدفي الأهلي وقادا الفريق للقب الخامس.

سادس ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال في آخر نسخة توج فيها باللقب مع الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2014 وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة، وسجل أهداف محمد ناجي جدو وعمرو جمال "هدفين"، ولكن المفارقة أنه سجل للصفاقسي علي معلول لاعب الأهلي الحالي وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي الحالي، واللذين كانا يلعبا في صفوف الصفاقسي وقتها.