شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام الأهلى تغزو شوارع الدوحة فى طريها لملعب مباراة السوبر الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لتوافد الجماهير على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، والذى يستضيف مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، وحملت جماهير الأهلى الأعلام الخاصة بالمارد الأحمر وصورة محمد مجدى قفشة نجم الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويبحث المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات الاهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

وأثبت مجدى قفشة حضوراً قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان قفشة رجل الضربة القاضية،حينما سجل هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.

دربى القاهرة، كان المرة الأولى التى يجمع فيها النهائى فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز أفشة هدفاً يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى فى القارة ليصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.











