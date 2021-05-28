شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي لحازم إمام ومروان حمدى قبل مواجهة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، خضوع الثنائى حازم إمام ومران حمدى لفحوصات طبية اليوم، الجمعة، فى معسكر الفريق بالجونة.

وتعرض حازم إمام لإصابة فى العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي بالأمس فى دور الستة عشر لكأس مصر، كما تعرض مروان حمدى لإصابة بكدمة فى أنكل القدم.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق صباح اليوم، الجمعة، بالجونة استعداداً للقاء الجونة المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.