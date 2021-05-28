شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح نهضة بركان الفريق العاشر بقائمة أندية بلا تتويج بالسوبر الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى فى السادسة مساء اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطري، فى لقاء يبحث خلاله المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع في السوبر الأفريقي، الغائب عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي

وسبق لـ 9 أندية أفريقية خوض كأس السوبر الإفريقي ولكنها لم تكن محظوظة في الفوز وحمل اللقب القاري واكتفت بالوصافة على مدار مشاركتها وهي: فريق الصفاقسي التونسي وموتيبا بيمبي الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري والمقاولون العرب وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي والملعب المالي والفتح الرباطي المغربي وليوباردز الكونغولي، وكل هذه الفرق اكتفت بالوصافة لا غير ولم يسبق لها التتويج.

وتوج 15 فريقا بلقب السوبر الأفريقى منذ أول نسخة عام 1993، وتمثل الفرق المتوجة باللقب تسعة بلدان وهى تونس والجزائر والمغرب ومصر والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغانا.

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات يليه مازيمبى الكونغولى 5 نهائيات خاضها، ويأتى الزمالك المصرى فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات.

يمتلك الأهلى رقمًا قياسيًا خاصًا فى بطولة السوبر الإفريقى، حيث هو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و2005).