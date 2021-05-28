شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي وبن شرقي يغادران القاهرة غدا للانضمام لمنتخبى تونس والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منتصر الرملاوى، رئيس الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم سيغادران القاهرة غدا السبت.

وأضاف الرملاوى، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن الثنائى سيغادران القاهرة غدا، السبت، للانضمام إلى معسكرى تونس والمغرب خلال فترة التوقف الدولى المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفنى وافق على سفر الثنائى غدا، السبت، بعد تأكد غيابهما عن مباراة الجونة فى بطولة الدورى بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن سيف الدين الجزيرى سيغادر القاهرة يوم ١ يونيو المقبل تمهيدا لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، وذلك عقب خوض اللاعب لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل فى الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدى "الونش" – محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافى - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدى علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.