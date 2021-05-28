موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويلتقى الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة بالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

وعقد موسيماني محاضرة في فندق الإقامة قبل نصف ساعة من تحرك الأهلي إلى ملعب المباراة، أكد خلالها على الجوانب الخططية التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال المباراة، ومهام كل لاعب أثناء اللقاء.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نهضة بركان للتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، خاصة أن هذا اللقب غائب عند دولاب بطولات النادي منذ عام2014، عندما توج الفريق بالسوبر السادس، على حساب الصفاقسي التونسي.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.