مصدر لمصراوي: الأهلي سيُخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء يعتزم التقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين الموافق 14 يونيو ضمن منافسات بطولة دوري WE.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي،، إلى أن إدارة الأهلي استطلعت رأي المدير الفني لفريقها، بيتسو موسيماني بخصوص طلبها تأجيل المباراة كونها تأتي قبل مواجهتي الترجي التونسي يومي 18و 28 يونيو في ذهاب واياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن المدرب الجنوب إفريقي قد رحب على الفور بمقترح إدارة الأهلي؛ خشية من إصابات لاعبيه بالإرهاق لذا سيُجهز النادي عقب العودة من الدوحة خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة بخصوص تأجيل المباراة.

ويتواجد فريق الأهلي في الدوحة؛ استعداداً لمواجهة نظيره المغربي نهضة بركان، اليوم الجمعة في السوبر الأفريقي.