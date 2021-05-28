رئيس برشلونة: متفائلون بشأن ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول تجديد عقده مع الفريق، تسير على ما يرام، وأنه يستعد للاجتماع مجددا مع المدرب الهولندي رونالد كومان، لحسم القرار بشأن مستقبله في منصب المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لميسي مع برشلونة بنهاية يونيو المقبل، لكن النادي يتفاوض من أجل استمرار النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه.

وكان ميسي /33 عاما/ ضغط من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة العام الماضي، لكنه اضطر للاستمرار وقد سجل للفريق 30 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإسباني ليتوج مجددا هدافا للمسابقة، علما بأن برشلونة أنهى الموسم في المركز الثالث بالدوري خلف البطل أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.

وكشف لابورتا عن موقف ميسي في مؤتمر صحفي مطول عقده اليوم الجمعة، تحدث فيه عن عدة موضوعات، وقد أكد على اقتراب إبرلام صفقات جديدة.

وقال لابورتا: "تسير الأمور بشكل طيب بشأن تجديد عقد ميسي، لكن الأمر لم يحسم بعد."

وأضاف :"نعمل بجدية، وكل المديرين التنفيذيين الذين قمنا بتعيينهم هنا يعملون بجدية لمنحه عرضا جيدا. نعمل على منحه عرض يكون في حدود إمكانياتنا ونأمل أن يكون مقبولا بالنسبة للاعب."

وتابع: "أرى أن علاقتنا رائعة. ميسي يعشق برشلونة... بالطبع نحن جميعا نرغب في استمراره، ونأمل أن يظل مع برشلونة."

ويتوقع أن يتعاقد برشلونة مع المدافع إريك جارسيا والمهاجم سيرجيو أجويرو خلال سوق الانتقالات، وذلك مع نهاية عقدي اللاعبين مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال لابورتا :"نطمح في تحسين الفريق الحالي ونعمل على ذلك بجدية شديدة."

وأضاف :"سنتحدث الأسبوع المقبل عن الوافدين الجدد إلى الفريق الأول. سترون نتائج بعد العمل الذي نقدمه."

ولم يتضح بعد ما إذا كان كومان سيستمر في تدريب الفريق، ضمن المشروع الجديد لبرشلونة.

ومن المقرر أن يجري المدرب الهولندي جولة جديدة من المحادثات مع لابورتا في المستقبل القريب، وذلك بعد أن أنهى كومان موسمه الأول في تدريب الفريق الكتالوني.

وكان كومان ومدير أعماله التقيا لابورتا قبل أيام، حيث أجريا معه محادثات أولية.

وقال لابورتا :"لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة. نحن (مجلس الإدارة الجديد) وصلنا خلال الموسم وقلنا إننا سنقدم تقييمنا للمدرب في نهاية الموسم ثم نعلن بعدها عن قراراتنا."

وأضاف :"عملنا دائما بأقصى درجات التقدير لرونالد كومان. بالطبع، نحن نكن له الإعجاب كلاعب توج معنا بالكأس الأوروبية في ويمبلي، كما أنه لا يزال لديه عقد في الوقت الحالي."

وتابع :"تحدثنا مع كومان وسنواصل الحديث معه عند اتخاذ القرارات المهمة."

وواجه لابورتا أيضا تساؤلات بشأن ما تردد حول تشافي وبيب جوارديولا، وهما اسمان أسطوريان بالنسبة لبرشلونة وقد تردد أنهما قد يكونا بديلين محتملين لكومان.

ورد لابورتا قائلا :"من منطلق احترامنا لكومان، لديه عقد سار ولا نستبعد استمراره مع الفريق. نجري محادثات."