الخليج 365 يكشف قرار المحمدي بعد إعلان رحيله عن أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرار منتظر أعلنه أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا بالرحيل عن صفوف الفريق رسميا مع نهاية موسم 2020/2021.

ولن يجدد المحمدي عقده مع أستون فيلا الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر بصفة مجانية.

وعلم الخليج 365 أن المحمدي لا يخطط إلى اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي وينوي الاستمرار في الملاعب.

وتلقى صاحب الـ33 عاما عدة عروض من أندية إنجليزية في الدرجة الثانية، إلا أنه ينتظر وصول عرض من الدوري الممتاز "بريميرليج".

ولن يتعجل قائد منتخب مصر السابق في اتخاذ قرار بشأن مستقبله، وسيحصل على كامل وقته للتفكير قبل تحديد وجهته المقبلة.

وكان المحمدي كشف في البيان الذي أعلن فيه رحيله عن أستون فيلا أنه حصل على فرصة للعودة إلى النادي مستقبلا في منصب تدريبي.

يُذكر أن المحمدي انتقل إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، ليمثل "الفيلانز" في 129 مباراة، ويسجل أربعة أهداف ويصنع 17 آخرين.