يوفنتوس يُعلن عودة أليجري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي يوفنتوس عن التعاقد مع المدرب ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق خلفًا للمدرب أندريا بيرلو والذي تمت إقالته خلال الساعات الماضية.

وكان يوفنتوس قد أعلن صباح اليوم الجمعة عن إقالة المدرب أندريا بيرلو بعد موسم واحد قضاه على رأس القائمة الفنية للبيانكونيري توج فيها ببطولتي السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

ونشر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه عودة المدرب صاحب الـ53 عامًا لقيادة فريق السيدة العجوز.

وكانت إدارة يوفنتوس قد قررت إقالة أليجري في شهر مايو من عام 2019 بعد خمس سنوات رائعة قضاها مع الفريق.