خاص.. الأهلي يحصد 2 مليون جنيه من تسويق قميصه في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجحت إدارة الأهلي في إبرام تعاقد لتسويق قميص الفريق خلال مواجهة نهضة بركان المغربي التي ستقام في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بالدوحة في السوبر الإفريقي.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة السوبر الإفريقي خارج عقود رعاية الفريق الأول، لذلك قامت إدارة النادي بتسويقها بعد دراسة جيدة من الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق والقائم بأعمال المدير التنفيذي، بجانب أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق".

وأضاف: "الأهلي حصد مليوني جنيه نظير رعاية قميص الفريق الأول في مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام اليوم لإحدي الشركات العقارية الشهيرة".

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.