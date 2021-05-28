ساسي وبنشرقي يغادران مصر السبت بسبب الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

تقرر مغادرة الثنائي الدولي الفرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي إلى تونس والمغرب يوم السبت من أجل الانضمام لصفوف منتخبي بلادهما.

وكان منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي قد وجه الدعوة لثنائي الزمالك الفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري من أجل المشاركة في مباراتي تونس أمام الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.

فيما وجه وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمتنخب المغربي الدعوة لأشرف بنشرقي لمواجهة غانا وبوركينا فاسو.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الثنائي ساسي وبنشرقي سيغادرن الأرض المصرية يوم السبت خاصة وأنهما لن يكونا جاهزين لخوض المباراة المقبلة أمام الجونة بسبب الايقاف.

في الوقت نفسه سيغادر سيف الدين الجزيري الأرض المصرية يوم 1 يونيو بعد الانتهاء من مباراة الجونة والتي ستقام يوم الأحد لحساب الجولة 25 من عمر دوري we المصري.