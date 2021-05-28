"يشجع الأهلي وحطم رقم الخطيب".. من هو مهاجم بركان "المحظوظ" على بطل القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يتسلح نادي نهضة بركان المغربي بمهاجمه المخضرم محسن ياجور وذلك عندما يواجه الأهلي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر على كأس السوبر الأفريقي.

ويملك ياجور تاريخاً حافلاً في القارة السمراء ومع الأندية المغربية بالإضافة إلي "حظه" العالي علي النادي الأهلي .

ويبلغ ياجور من العمر 36 عاماً حيث إنه من مواليد في 14 يونيو 1985 وبدأ مشواره الكروي مع نادي الرجاء الرياضي ثم انتقل في عام 2007 إلى نادي كياسو السويسري ومنه إلى نادي رويال شارلروا البلجيكي في 2008.

وفي يوليو 2010 إنضم إلى نادي الوداد الرياضي لمدة موسمين، ثم عاد إلي نادي الرجاء في وانتقل منه إلى فريق المغرب التطواني ليخوض بعدها رحلة احترافية في الخليج بدأها بالإنتقال لنادي قطر القطري ثم الأهلي القطري و بعدها انتقل إلى نادي الخور و لعب أيضاً في نادي ضمك السعودي قبل العودة لبركان.

ويملك ياجور أرقاماً مميزة في مواجهاته ضد الأهلي حيث سجل 3 أهداف في الشباك الحمراء خلال 5 مباريات خاضها ضد الأهلي بقمصان الرجاء والوداد والمغرب التطواني كان أخرها النادي الأخير الذي أخرج الأهلي من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الهدف القاتل في مباراة الذهاب .

ويعد ياجور عميد اللاعبين العرب في بطولات أفريقيل بعد أن تخطى محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي في عدد الأهداف المسجلة ببطولات أفريقيا للأندية حيث سجل المغربي 38 هدفاً واستطاع بهدفهفي مرمى نابسا الزامبي، الذي سجله في العاشر من مارس الماضي ببطولة الكونفيدرالية كسر رقم بيبو (37) هدف ليتبقي أمام فقط الكونغولي مبوتو فاتح أفريقيا (52 هدفا).

ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرة ياجور هو التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية رفقة الرجاء المغربي وحصوله على لقب هداف البطولة مناصفة مع البرازيلي رونالدينهو اتليتكوا منيروا بالإضافة إلي حصوله جائزة الكرة البرونزية في كأس العالم للأندية.

وكشف ياجور خلال حديث تيلفزيوني سابق أنه يشجع النادي الأهلي في مصر وكان قريباً من الإنضمام عليه عام 2016 .