لماذا رفض كارلوس أوسوريو تدريب شباب الاهلي دبي الاماراتي؟

رفض المدرب الكولومبي “كارلوس أوسوريو” عرض جاد لـ تدريب فريق شباب الاهلي دبي الاماراتي قبل فتح الميركاتو الصيفي 2021، حسب ما تناولته الصحف الكولومبية اليوم الجمعة.

ويفضل المدرب الأسبق لمنتخبي المكسيك وباراجواي “كارلو أوسوريو” مُتابعة حياته المهنية في كولومبيا خلال الفترة الحالية كي يكون على مقربة من عائلته في سانتا روزا دي كابال.

وكشفت الصحف الكولومبية بأن رغبة كارلوس أوسوريو الذي قاد المكسيك إلى نصف نهائي كأس القارات 2017 تتجه نحو تدريب ناد كولومبي جديد خلال الفترة القادمة، بعد سنة من رحيله عن تدريب أتلتيكو ناسيونال.

وتولى خوان كارلوس أوسوريو، صاحب ال 59 عامًا، تدريب نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي على فترتين، الأولى بين 2012 إلى 2015، والثانية بين عامي 2019 و2020.

وتشير التوقعات إلى قرب تولي أوسوريو لتدريب نادي أميركا دي كالي (سوسيداد أنونيما ديبورتيفا أميركا) بعدما ودع منافسات كوبا ليبرتادوريس هذا الشهر، ويحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الكولومبي بفارق 5 نقاط عن ناسيونال المتصدر.

ولم يسبق للمدرب خوض أي تجربة مع الأندية خارج أميركا، حيث درب أندية ميلوناريوس الكولومبي وشيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز في الولايات المتحدة الأميركية، وساو باولو في البرازيل.