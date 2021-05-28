مشاهدة مباراة الاهلي ونهضة بركان في بث مباشر بـ كأس السوبر الأفريقي 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي المصري ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2021، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 28 مايو.

تُسلط الأضواء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، حيث يستقبل كأس السوبر الأفريقي 2021، بين الاهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في المباراة المؤجلة من يوم 18-12-2020.

ويدخل النادي الاهلي نهائي كأس السوبر الأفريقي 2021، بصفته بطلًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب غريمه نادي الزمالك بعدما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، وسيسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب السابع في تاريخه على حساب نهضة بركان اليوم.

ويغيب لقب كأس السوبر الأفريقي عن خزائن بطولات النادي الاهلي منذ 2014، ولكنه عانق الكأس 6 مرات بشكلٍ عام، أعوام (2002)، (2006)، (2007)، (2009)، (2013)، و(2014).

وخسر النادي الاهلي لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين فقط على مدار تاريخه، الأولى كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك في عام 1994، بهدف دون رد سجله أيمن منصور، والثانية في 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الايجابي (1-1).

في المقابل، يدخل نادي نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي 2021، متوجًا بلقب كأس الكونفدرالية 2020، على حساب نادي بيراميدز المصري، حيث فاز عليه في المباراة النهائية بفضل هدف يوسوفو دايو.

وتعتبر مواجهة الاهلي ونهضة بركان هي الأولى في تاريخ الفريقين، وتنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”.

كما تنقل مباراة الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021، على قناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، وتذاع ايضًا على الكأس 6، بصوت المعلق القطري “خالد الجدي”.

ويدير لقاء الاهلي المصري ونهضة بركان المغربي، الحكم الجزائري “مصطفى غربال”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية وقطر.