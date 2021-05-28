ريال مدريد في طي النسيان.. يوفنتوس يؤكد عودة أليجري بعد إقالة بيرلو

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي عودة مدربه السابق “ماسيمليانو أليجري“، لقيادة الفريق في ولاية جديدة، بعد عامين من رحيله عن أليانز ستاديوم، ليصبح بذلك ريال مدريد في طي النسيان.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية والإيطالية، أن ريال مدريد كان ينوي التعاقد مع أليجري ليخلف زين الدين زيدان، الذي قدم إستقالته وغادر الفريق بشكلٍ رسمي بعد انتهاء الموسم بـ3 أيام.

وفي خضم معركة تبديل المدربين هذا الأسبوع بين أندية الدوري الإيطالي، تم ربط أليجري بقيادة إنتر ميلان أيضًا بعد رحيل أنطونيو كونتي المثير بعد أيام قليلة من فوزه بلقب السيريا آ، ويبدو أن النيراتزوري سوف يتوجه نحو الخيار البديل، مدرب لاتسيو “سيموني إنزاجي”.

وأقال يوفنتوس مدربه الشاب، أندريا بيرلو هذا الصباح، وسيكون أليجري هو خليفة لاعب خط الوسط السابق الذي قضى موسم واحد فقط في قيادة الفريق، بعد عام مع ماوريتسيو ساري.

ولم يرتق ماوريتسيو ساري ولا أندريا بيرلو إلى طموحات يوفنتوس الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية مع أليجري خلال فترة تدريبه الأولى مع البيانكونيري، بين 2014 و2019، كما تأهل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2015، و2017.