رسميًا: ليفربول يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021

كشف ليفربول على موقعه الرسمي أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني.

وظهر اهتمام ليفربول بالمدافع كوناتي الشهر الماضي، وتمكن بالفعل من التوصل إلى إتفاق شخصي مع اللاعب الفرنسي، قبل أن يتمم الريدز الصفقة بشكلٍ كامل من ناديه “لايبزيج”.

وكلفت صفقة إبراهيما كوناتي من لايبزيج إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021، 40 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع النادي الألماني.

وأبدى مدرب ليفربول، يورجن كلوب إعجابه بالصفقة، وقال: ‏”أنا سعيد حقًا لأننا تمكنا من إضافة لاعب من نوعية إبراهيما إلى فريقنا وهو شخص أعجبت به لفترة طويلة، منذ أن أدركت إمكاناته لأول مرة عندما كان في نادي سوشو الفرنسي”.

ومن جانبه صرح كوناتي: “سعيد بالانضمام إلى نادٍ ضخم مثل ليفربول، إنها لحظة مثيرة حقًا بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا أتطلع حقًا للقاء زملائي الجدد، والموظفين والبدء في هذا الفصل الجديد من مسيرتي”.

وسينتقل كوناتي إلى الأنفيلد بعد أربعة مواسم قضاها في الدوري الألماني مع لايبزيج، حيث لعب 95 مباراة وسجل أربعة أهداف. كما سجل ثماني جولات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع النادي الألماني.

ويبلغ إبراهيما كوناتي من العمر 22 عامًا، ويحمل جنسية فرنسا ومالي، وانضم إلى لايبزيج الألماني قادمًا من صفوف الفريق الذي تربى وترعرع فيه “سوشو” الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2017، مقابل 300 ألف يورو.

كوناتي موجود حاليًا مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا، ولعب إبراهيما 12 مباراة دولية لبلاده على هذا المستوى.

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