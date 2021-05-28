شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يُعلن عن أول صفقاته الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ليفربول عن ضم اللاعب إبراهيما كوناتي مدافع فريق لايبزيج الألماني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ويعد إبراهيما كوناتي من أبرز من أبرز مدافعي الدوري الألماني خلال الموسم الأخير بفضل الأداء المتميز الذي يقدمه مع فريقه الذي حصل على وصافة جدول الترتيب في مفاجأة كبيرة.

ولم تُعلن إدارة ليفربول عن قيمة صفقة صاحب ال21 وسط تقارير صحفية تؤكد دفع 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع لايبزيج.

ويثق المدرب يورجن كلوب في إمكانيات إبراهيما كوناتي الدفاعية وقدرته على قيادة الخط الخلفي للريدز خلال المواسم القادمة حيث من المفترض أن ينتهي عقدة في منتصف 2026.