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ليفربول يُعلن عن أول صفقاته الصيفية

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محمد الهليس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يُعلن عن أول صفقاته الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن نادي ليفربول عن ضم اللاعب إبراهيما كوناتي مدافع فريق لايبزيج الألماني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ويعد إبراهيما كوناتي من أبرز من أبرز مدافعي الدوري الألماني خلال الموسم الأخير بفضل الأداء المتميز الذي يقدمه مع فريقه الذي حصل على وصافة جدول الترتيب في مفاجأة كبيرة.

ولم تُعلن إدارة ليفربول عن قيمة صفقة صاحب ال21 وسط تقارير صحفية تؤكد دفع 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع لايبزيج.

ويثق المدرب يورجن كلوب في إمكانيات إبراهيما كوناتي الدفاعية وقدرته على قيادة الخط الخلفي للريدز خلال المواسم القادمة حيث من المفترض أن ينتهي عقدة في منتصف 2026.

المدافع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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