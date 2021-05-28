شكرا لقرائتكم خبر عن فحصوات و أشعة لمروان حمدي وحازم إمام في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة خضوع الثنائي حازم إمام ومران حمدي لفحوصات طبية اليوم الجمعة في معسكر الفريق بالجونة .

وتعرض حازم إمام لإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي بالأمس في دور الستة عشر لكأس مصر، كما تعرض مروان حمدي لإصابة بكدمة في أنكل القدم .

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق صباح اليوم الجمعة بالجونة استعدادا للقاء الجونة المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز .