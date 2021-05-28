شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الزمالك في القائمة النهائية لمنتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني لمنتخب تونس الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام لمعسكر نسور قرطاج خلال الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما التأهل رسميا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام بالكاميرون.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي أمام منتخبات الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وكان المنتخب التونسي قد أرسل للزمالك بشكل مبدئي لضم الثلاثي فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي إلى معسكر المنتخب التونسي، قبل أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية التي شهدت ضم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري.