شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات عديدة امام فلورنتينو بيريز لخليفة زيدان، فهل يختار الخبرة أم المغامرة؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد بشكل رسمي بدأ الميرنجي بالفعل في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق بداية من الصيف الحالي.

التقارير الصحفية الإسبانية أبرزت أربعة أسماء تدريبية متباينة الخبرات لخلافة الفرنسي في قيادة العملاق المدريدي: اثنان من أصحاب الخبرات، وهما أنطونيو كونتي (مدرب إنتر ميلان الذي ترك منصبه مؤخرًا) وماوريسيو بوتشيتينو (مدرب باريس سان جيرمان الحالي)، واثنين بدون خبرة تدريبية على أعلى مستوى لكنهما لاعبان سابقان في النادي، وهما مدرب الرديف في ريال مدريد، راؤول جونزاليس، ومدرب الرديف في ريال سوسيداد، تشابي ألونسو.

المرشح الأول هو ماوريسيو بوتشيتينو، لأنه حلم قديم لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي اراد انتدابه في صيف 2018. المدرب الأرجنتيني لديه عقد ممتد لموسم أخر مع باريس سان جيرمان، لكن استمراريته غير مضمونة، وهو ما قد يشجع الريال على محاولة التوصل لإتفاق مع المدرب الذي فشل في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي، كذلك خسر معهم نصف نهائي دوري الأبطال خلال الموسم المنصرم. لذلك إذا فتح باريس سان جيرمان الباب أمام المدرب الأرجنتيني للرحيل، سيحاول ريال مدريد انتدابه.

الفكرة الثانية التي تجول في رأس بيريز هي تكرار تجربة زيدان مرة اخرى، من خلال منح فرصة القيادة لمدرب الفريق الثاني بالنادي (كاستيا)، راؤول جونزاليس، ولن يختلف راؤول كثيرًا عن زيدان من حيث شعبيته عند جمهور النادي وأهميته كلاعب في تاريخ ريال مدريد، كذلك لديه أفضلية بأنه يعرف تمامًا اللاعبين الشباب الذين يمكنهم الصعود إلى الفريق الأول وبالتالي مواجهة الثورة التي يحتاجها الفريق الأول في النادي.

الخيار المثير للإهتمام لريال مدريد سيكون أنطونيو كونتي. فالإيطالي كان بطلاً في إنتر ميلان وهو مدرب متميز وعازم على النجاح. حقق الدوري مع يوفنتوس، تشيلسي وإنتر ميلان، ومن المؤكد أن كرة قدمه الهجومية التي يحب لعبها ستجعله جذابًا للرئيس بيريز ، لكن شخصيته القوية يمكن أن تكون ميزة وعيب في نفس الوقت، لأنها ستعني اصطدام منتظر مع اللاعبين، الصحافة، والأهم من ذلك، إدارة النادي. فكونتي رحل من صفوف إنتر ميلان بعد أيام قليلة من التتويج بالدوري لأنه لم يعجب بخطط الإدارة لبيع بعض اللاعبين الرئيسيين للتغلب على الظروف المالية الصعبة التي يواجهها النادي، وهو ما اعتبره كونتي عملية هدم للفريق القوي الذي يقوم ببنائه.

الخيار الرابع الذي يظهر في الأفق هو تشابي ألونسو. والذي قاد الفريق الثاني في ريال سوسيداد للصعود إلى الدرجة الثانية الإسبانية، وكل الشواهد تشير إلى انه يسير في الطريق السليم ليكون مدربًا رائعًا، وقد أرتبط بالفعل بالإنضمام لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في البوندزليجا بعد ان أعلن بوروسيا دورتموند ضم مدرب جلادباخ ماركو روزا بنهاية الموسم.

ألونسو لديه خبرات كبيرة كلاعب، من خلال اللعب مع ريال مدريد وأندية أوروبية كبرى في أوروبا مثل ليفربول أو بايرن ميونيخ. لكن ما يعيق وصوله إلى مقعد المدرب في ريال مدريد هو نفسه بالنسبة لـ راؤول: الخبرة القليلة كمدرب.

بدائل أخرى خارج هذا الإطار ممكنة للرئيس بيريز، واحد منهم هو يواكيم لوف الذي سيترك منصبه في قيادة المنتخب الألماني بعد بطولة أوروبا.

الحلم المستحيل لبيريز هو مدرب ألماني آخر، يورجن كلوب الذي لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2024.

كذلك هناك خيارات إسبانية واعدة متاحة، أولهم المدرب دييجو مارتينيز الذي أعلن بالأمس رحيله عن غرناطة، لكنها امكانية مستبعدة للغاية. الخيار الإسباني الأخر هو لاعب مدريد السابق الذي الذي لديه خبرة تدريبية بسيطة وهو جوتي. وسبق جوتي أن عمل مع فئات الشباب بالنادي، وانتقل لفترة للعمل كمدرب لألميريا.