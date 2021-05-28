شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان ويهاجم أمين عمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة انور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهروا بمستوى مميز خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات عبر «يوتيوب» :«لاعبو نادي الزمالك قدموا مباراة جيدة إلى حد كبير، تحديدًا في الشوط الأول، حيث أهدروا العديد من الفرص السهلة».

وأضاف :«الأداء تغيير بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي»، مضيفًا :«أنا كنت معترض على إسناد مباراة القمة لأمين عمر، لأنه مش كفاءة لإدارة تلك المباراة الكبيرة»

وتابع :«الحكم أشهر البطاقة الصفراء، لبن شرقي، بعدما قام بفرد يده في وجه لاعب الإسماعيلي، فطبيعي أن يعترض اللاعب ويكون له رد فعل، وهذا ما نراه في كل الملاعب الأوروبية، لذلك كان يجب على الحكم أن يطبق روح القانون».

وواصل :«يجب على أشرف بن شرقي، أن يتحكم في أعصابه، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة».

وكشف حمادة أنور، عن تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها مساء الجمعة، في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال حمادة أنور :«الأهلي سيخوض المباراة بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: ايمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وامامهما الثلاثي: حسين الشحات، محمد مجدي افشة، طاهر محمد طاهر، خط الهجوم: محمد شريف.