شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يودع أستون فيلا ويتمنى العودة كمدرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، عن رحيله من صفوف فريقه بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال المحمدي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أنتهز الفرصة لأشكر الجميع في النادي، كان شرفا لي اللعب هنا. أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكانة التي يستحقها».

وأضاف عميد اللاعبين المصريين في إنجلترا «قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك. أشكر المدرب وأوجه شكرا خاصا للجمهور، افتقدناكم في الموسم الحالي لكنكم ستعودون في الموسم المقبل».

واختتم أحمد المحمدي تصريحاته قائلاً «الفرصة متاحة لي للعودة مستقبلا إلى النادي في منصب تدريبي».

وكانت هناك تقارير صحفية إنجليزية قد أكدت في وقت سابق أن إدارة أستون فيلا لا تنوي التجديد للظهير المصري أحمد المحمدي ليُبصح حراً في فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل أحمد المحمدي إلى صفوف أستون فيلا في موسم 2017 تمكن خلال تلك الفترة من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك في 21 هدف خلال 129 مباراة لعبها.