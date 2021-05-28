تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قنوات الكأس القطرية عن بث مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، التي يستضيفها استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وتذاع مباراة الأهلي ونهضة بركان على قنوات الكأس القطرية المفتوحة، لأنها الدولة المستضيفة للبطولة الإفريقية.

ويذاع اللقاء عبر قناتي : "Alkass Six HD" و"Alkass Three HD"، بتعليق أحمد الطيب وخالد الحدي.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة:

القمر: نايل سات

تردد 11919 أفقي

معدل الترميز 27500

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك خاصية الـHD كي تستطيع استقبال القناة دون مشاكل.

كما يذاع اللقاء على قناة بين سبورتس 1 المشفرة، بتعليق: حفيظ دراجي.

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بعدما فاز على الزمالك في النهائي بهدف محمد مجدي قفشة القاتل، فيما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتعد المباراة لها أهمية خاصة عند جمهور الأحمر، حيث أنها تأتي بعد نجاح الفريق في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع صن داونز على أرضه بهدف لكل منهما، بالإضافة إلى رغبة الشياطين الحمر في استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 7 أعوام.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الأهلي ضد نهضة بركان، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء.

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان «بيكهام»- علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي «أفشة» – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم «كهربا»- جونيور أجايي.

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا.

ويغيب عن الأهلي كل من: محمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن للإصابة.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني بالتشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف

السولية، ديانج، قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف