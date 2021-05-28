شكرا لقرائتكم خبر عن لدغة أيمن منصور وركلات "حظ" جزائرية.. دفتر أحزان الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة مساء اليوم الجمعة "بتوقيت القاهرة" لمتابعة موقعة كأس السوبر الأفريقى التى تجمع فريقى الأهلى ونهضة بركان المغربي، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادى السد، بالعاصمة القطرية الدوحة، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع فى السوبر الأفريقي، الغائب عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس فى تاريخه على حساب فريق الصفاقسى التونسي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

وخسر الأهلى لقب السوبر الأفريقى مرتين عام 1994 ضد الزمالك بهدف دون رد سجله أيمن منصور، وفى عام 2015 ضد وفاق سطيف الجزائرى بضربات الترجيح، ويبدو أن طموح الكتيبة الحمراء كبير من أجل الوصول للقب السابع فى تاريخ النادى بتجاوز فريق نهضة بركان المغربى الذى يطمح هو الآخر للمفاجأة والإطاحة بعميد القارة الأفريقية والعودة باللقب إلى المغرب.

المشاركة الأولى للنادى الأحمر فى السوبر الأفريقى كانت عام 1994 بمواجهة الزمالك فى جنوب أفريقيا، وحينها تلقى الأهلى الهزيمة بقذيفة أيمن منصور الشهيرة، أما آخر المشاركات فكانت عام 2015، وللمصادفة فأيضًا تلقى الأهلى الهزيمة من وفاق سطيف، ولكنه هنا شارك بصفته بطلًا للكونفدرالية لا دورى الأبطال، وإن كان اللقاء الأول والأخير للأهلى فى كأس السوبر الأفريقى قد حملا هزيمتين، فالواقع أن الأهلى هو الأكثر تتويجًا بهذا اللقب بتحقيقه فى 6 مناسبات من 8 مشاركات.

وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات توج خلالها بـ6، يليه مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصرى فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.