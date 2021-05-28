شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ونهضة بركان فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلي مباراة الفريق المهمة أمام نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى، ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.. ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي؟

ج:يلتقي الأهلي مع نهضة بركان فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة فى السوبر الأفريقي.

س: ما هو عدد ألقاب الأهلي ونهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الأفريقي؟

ج: الأهلي حصد السوبر الأفريقي خلال السنوات الـ 15 الماضية لاعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا، فيما لم ينجح نهضة بركان في حصد البطولة طوال تاريخه.

س: ما هى جوائز التتويج ببطولة السوبر الأفريقي؟

ج: بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

س: ماذا عن حكم مباراة السوبر الأفريقي؟

ج: قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي ويعاونه مواطناه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.