شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصل الأهلي ونهضة بركان إلى نهائي السوبر الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية، فى السادسة مساء اليوم فى السوبر الأفريقي، فى اللقاء الذى يقام باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، نرصد فى السطور التالية مشوار كلا الفريقين حتى الوصول للمنافسة على السوبر الأفريقى..

مشوار الاهلى

استهل الأهلى مشواره فى دوري الأبطال بمواجهة اطلع برة السودانى نتيجة 13/0 بمحموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ 64 من البطولة، ثم كانو سبورت فى دور الـ 32 والتغلب عليه أيضا بمجموع 6/ 0 ذهاب وعودة.

فى دور المجموعات تمكن الأحمر من الفوز على الهلال السودانى فى الجولة الثانية 2\1 ، بعد أن خسر من النجم الساحلى فى الجولة الأولى بهدف نظيف.

ثم واصل الأهلى سلسة انتصاراته وتغلب على بلاتينيوم الزيمبابوى، ثم التعادل مع نفس الفريق بالجولة الرابعة، ليعود للفوز بالتغلب على النجم الساحلي 1\0 ، والتعادل مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما.

وصعد الأهلى لربع نهائي دورى الأبطال، وتغلب على صن داونز ذهابا 2\0 وتعادل معه فى العودة 1\1، فالتقى الأحمر مع الوداد المغربى وفاز عليه 5/1 فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وتوج الاهلى بلقب دورى ابطال افريقيا بالفوز على الزمالك فى نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف.

مشوار نهضة بركان

أولى مواجهات فريق نهضة بركان فى بطولة الكونفدرالية كانت أمام أشانتى جولد الغانى بدور الـ 32، وخسر النهضة فى الذهاب 3\2 وفاز فى العودة 2\0، وبدور الـ 32 مكرر التقى مع فوسا جونيور المدغشقى فخسر ذهابا 2\0 وفاز إيابا بخماسية دون رد.

وفى دور المجموعات فاز علي انجوبى بنين 3\0 ، وتعادل مع زاناكو الزامبى 1\1، وفى الجولتين الثالثة والرابعة فاز ذهابا بثلاثية وخسر فى العودة بهدف ، ثم فاز على انجوبى بخماسية مقابل هدف ، وتعادل مع زاناكو 1\1 ، حتى تمكن من التأهل لربع نهائي الكونفدرالية ، والتقى مع المصرى البورسعيدى، فتعادلا في الذهاب بهدفين لكل منهم ، وفاز الفريق المغربى بهدف فى إياب ربع النهائي ، لينجح فى الوصول إلى قبل نهائي البطولة الإفريقية .

فاز نهضة بركان المغربى على مواطنه حسنية أغادير المغربى فى نصف النهائى بهدفين مقابل هدف ، وتوج بكأس الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف .