شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فريدة إيهاب لاعبة اليد: بحب جميلة عوض.. ونفسى أكون بلوجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فريدة إيهاب لاعبة اليد بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة اليد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ، بحب أطبخ جدا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

بان كيك، والبيتزا أكتر أكلة بحب أعملها وأكلها طبعا.



فريدة ايهاب لاعبة اليد

من نجمك المفضل؟

دينا الشربينى

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى



فريدة لاعبة سموحة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مفيش حاجة محددة، بس ممكن بلوجر

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش برد خالص، وبكمل طريقى وأمشى.



فريدة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

جميلة عوض

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا لأنها أسهل.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

يكون رياضى ، ومش شرط كرة اليد، ممكن أى رياضة تانى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هحاول أقنعه، أنى هستمر فيها عشان أكون لاعبة مميزة فى العبة اللى بحبها وأمارسها.