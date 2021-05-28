شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع الكأس.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لبيراميدز بتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ورفض جلال منح لاعبى الدراويش راحة من التدريبات اليوم نظراً لضيق الوقت.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد ، وتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.

ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مواجهة الزمالك تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويبحث الإسماعيلي عن مواصلة نغمة الانتصارات على مستوى الدوري العام، وتحقيق النتائج الطيبة التى تقود الفريق نحو منتصف الجدول فى الأسابيع الجارية بعد البداية المتعثرة طوال أحداث الدور الأول.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات بيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق السماوى أملا فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى .

وقال إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، إنه كان يتمنى تحقيق الفوز خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس مصر، لكن راض عن الأداء، وأبدى رضاه أيضًا عن مستوى حكم المباراة أمين عمر، قائلا، “كنا نأمل في تحقيق الفوز، وكان لدينا فرصة لاستغلال النقص العددي للزمالك شوط كامل، لكننا قمنا بجهد جيد بالرغم من عدم وجود توفيق إلا أننا قدمنا مجهود”.

وأضاف جلال، “ما تحقق بفضل توفيق الله واللاعبين، وبعد الله الفضل يعود لكل لاعب، لا نستطيع أن نكشف كل ما يحدث لكنهم قدموا أداء جيد واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في عدة مباريات متتالية وننتظر المزيد”.

وتابع، ”لا أعرف ما حدث من أشرف بنشرقي وكان هناك انذار أول ثم ربما يكون قد قال شيء، وفي لعبة محمد حسن كان لديه انذار وحصل على انذار ثاني وهو طرد مستحق، ورأيي أن أمين عمر أدار المباراة بشكل جيد”.

وواصل: “الاسماعيلي بحاجة للكثير لكن لا استطيع أن أقوله الآن، لكن هناك عناصر جيدة في الفريق، والأمور التي لا تتعلق باللاعب أمور كثيرة وعندما ينتهي الموسم على خير سيكون الموقف أمام الإدارة ومسئولي الإسماعيلي”.