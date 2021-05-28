شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يتخذر قرارات ضد كوريا الشمالية بعد إنسحابها من تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء نتائج كوريا الشمالية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد انسحابها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد الآسيوي، انسحاب كوريا الشمالية في 15 مايو، وهو ما تبع قرارها بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول دولة تنسحب من البطولتين.

وكانت كوريا الشمالية في المجموعة الثامنة في تصفيات مونديال قطر، بجانب جارتها كوريا الجنوبية، ولبنان وتركمانستان، وسريلانكا.

وبعد إلغاء نتائج كوريا الشمالية، تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بسبع نقاط، متساوية مع لبنان، واضطر الـ"فيفا" والاتحاد الآسيوي إلى تعديل نظام التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر، وسيتأهل المتصدر من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وتستأنف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، اليوم الجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب الجائحة، حيث تلعب اليابان ضد ميانمار، وتعود مباريات المجموعة الثامنة في الخامس من يونيو المقبل، حيث يلعب المنتخب اللبناني ضد تركمانستان، فيما تلعب كوريا الجنوبية، التي تستضيف مباريات المجموعة، ضد سريلانكا.