شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونهضة بركان .. موسيماني يتحدى بطل المغرب: قادرون على التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن «نهضة بركان المغربي فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني أعرفه جيدًا، لكن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر»، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الذي انعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، إن الأهلي ينتظر نهائي كأس السوبر الإفريقي، منذ فترة وهو قادر على التتويج به رغم صعوبة المباراة.

وأضاف: «نهضة بركان من الفرق القوية والمميزة، ولديه عناصر جيدة تمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة إلى مدير فني إسباني جيد، كنت أعرفه شخصيا، وشاهدت عدة مباريات للفريق، وبكل تأكيد هو فريق مميز، وحقق الفوز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية العام الماضي، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه».

وأكد موسيماني أن الأهلي خاض 4 مباريات قوية خلال فترة زمنية قصيرة، أمام الاتحاد والزمالك في الدوري الممتاز، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ذهابا وعودة أمام صن داونز، وسافر خلال هذه الفترة من القاهرة إلى جوهانسبرج، ثم من جوهانسبرج إلى الدوحة، وهو ما شكل عبئًا بدنيًّا وذهنيًّا على اللاعبين، لذلك حاولنا خلال الفترة الماضية تجهيز اللاعبين ذهنيًّا لمباراة نهضة بركان.

وأضاف: «عندما تكون مدربًا مع نادٍ بحجم الأهلي، في كل مباراة يكون عليك ضغوط، هناك ضغوط في مباريات إفريقيا وفي الدوري الممتاز واليوم أمام نهضة بركان، وبعدها أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلينا تحمل كل ذلك، وتحقيق النتائج الجيدة، لأننا نتحمل أيضا مسؤولية إسعاد جماهيرنا التي تساندنا في كل مكان».

وواصل: «بالنسبة إليَّ كمدرب للأهلي أتحدث باسم اللاعبين، ومساندة جماهيرنا مهمة جدا، وهناك دعم مستمر من مجلس الإدارة ورئيس النادي، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية. ونحن المنتظر منا التتويج بكأس السوبر من أجل الجماهير. هم يستحقون المكافأة، أنا أفهم مشاعرهم رغم أني لا أتحدث العربية. كلما شاهدت الجماهير هنا في الدوحة أتذكر مساندتهم لنا في بطولة كأس العالم للأندية، التي أحرزنا فيها الميدالية البرونزية بفضل هذا الدعم الجماهيري الكبير».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أنه يأمل في عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا وقال: «نحن محرومون من الجماهير الكبيرة، نحاول تحسين أنفسنا خلال الفترة المقبلة، الجمهور هو اللاعب رقم 12. أنا كنت مدربًا لصن داونز، ولعبت أمام الأهلي، لذلك أعلم جيدًا شعبيته الجارفة، وقوة جماهيره الكبيرة عندما تكون خلف فريقها داخل الملعب».