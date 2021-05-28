شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة بالدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز "زيزو" – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.