شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونهضة بركان .. كيف يفكر مدرب الفريق المغربي؟ .. جولة في عقل بيدرو وتشكيله المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق نهضة بركان المغربي (بطل الكونفيدرالية) مع الأهلي المصري (بطل دوري الأبطال) في إطار مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى نهضة بركان إلى تحقيق لقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه من أجل مصالحة جماهيره الكبيرة بعد تراجع موقف الفريق في الدوري المغربي حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

طموح بطل الكونفيدرالية يصطدم بفوارق فنية لصالح بطل دوري الأبطال المنتشي ببلوغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية بعد هزيمة صن دوانز بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءين.

ويعرف عن الإسباني بيدرو بنعلى مدرب نهضة بركان تحفظه الشديد في مواجهات الفرق الكبيرة، والتركيز على إيجاد زيادة عددية في المناطق الدفاعية مع الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة في المساحات الخالية للخصم.

ويحاول المدرب بيدرو خلال الفترة الأخيرة الجمع بين طريقة لعب الكرة المغربية التي تعتمد على الكرات العرضية من الأطراف والتنفيذ الجيد للضربات الثابتة، وبين المدرسة الأوروبية الشاملة بفضل تجربته في الملاعب الإسبانية.

وسيكون لقاء الأهلي في السوبر الأفريقي تحديا خاصا أمام المدرب الإسباني الذي دائما ما يتم وضعه في مقارنات مع سلفه المغربي طارق السكيتوي صاحب البصمة الكبيرة في تطوير مستوى نهضة بركان وتحقيق لقب الكونفيدرالية.

ويعيش بنعلي فترات غير جيدة بسبب الانتقادات المستمرة من جماهير الفريق والإعلام بعد التراجع في النتائج خلال البطولات المحلية وتوديع بطولة الكونفيدرالية، كما يأمل أن يُحقق البطولة الأولى له في تاريخه التدريبي.

وسيواصل المدرب بيدرو طريقته المعهودة في المباريات المهمة، حيث سيعمل على إغلاق مفاتيح اللعب لفريق الأهلي وتنفيذ الهجمات المرتدة بسرعة كبيرة واستغلال الكرات الثابتة باعتبرها وسيلة مجانية لتسجيل الأهداف.

ومن المتوقع أن يدخل نهضة بركان مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: زهير لعروبي.

خط الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو- حمزة الركراكي.

خط الوسط: العربي الناجي - بكر الهلالي - زكريا حدراف - حمدي لعشير.

خط الهجوم: محسن ياجور - زيد كروش.

يذكر أن هناك 3 فرق مغربية سبقت نهضة بركان في التتويج بلقب السوبر الإفريقي (الرجاء - الوداد - المغرب الفاسي).