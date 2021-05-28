شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان .. و هذا موقف معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل النادي الأهلي في استعادة لقب السوبر الأفريقي عندما يلتقي مع نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتشير التقارير الواردة من تدريبات بطل مصر إلى أن المدرب الجنوب أفريقي موسيماني سيحافظ على القوام الأساسي الذي خاض المواجهات الأخيرة في الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ومن المتوقع أن يمنح المدير الفنى الجنوب أفريقي بعض االدقائق فى الشوط الثاني للنجم التونسي العائد من الإصابة على معلول.

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي مباراة نهضة بركان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

المهاجم : محمد شريف.

ويعول موسيماني على الفوارق التي من المفترض أن تصنعها مقاعد بدلاء الأهلي في الشوط الثاني، خاصة فيما يتعلق بالجانب الهجومي الذي يتواجد فبه حونيور أجايي وصلاح محسن.