شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يراجع خطة مواجهة نهضة بركان فى محاضرة قبل مواجهة السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية في فندق الإقامة للاعبي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد؛ لخوض مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ويقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة بتوجيه تعليماته الأخيرة للاعبين، والحديث عن التكليفات الخاصة بكل مركز داخل الملعب في مباراة نهضة بركان مساء اليوم، والتأكيد على ضرورة تطبيق الجمل الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال المران.

ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.

وأكد موسيماني في تصريحات صحفية أمس أن الأهلي خاض4 مباريات قوية خلال فترة زمنية قصيرة، أمام الاتحاد والزمالك في الدوري الممتاز، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ذهابا وعودة أمام صن داونز، وسافر خلال هذه الفترة من القاهرة إلى جوهانسبرج، ثم من جوهانسبرج إلى الدوحة، وهو ما شكل عبئًا بدنيًّا وذهنيًّا على اللاعبين، لذلك حاول خلال الفترة الماضية تجهيز اللاعبين ذهنيًّا لمباراة نهضة بركان.

وأكد موسيماني أنه يحترم فريق نهضة بركان، الذي يمتلك عناصر جيدة وتتمتع بالخبرة، لكن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، الذي تتطلع إليه جماهير النادي، خاصه أنه غائب عن دولاب بطولات النادي منذ فترة طويلة.