شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي السابع في مباراة نهضة بركان .. الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة مع نظيره نهضة بركان المغربي على استاد جاسم بن حمد بالدوحة في بطولة السوبر الإفريقي.



ويدخل الأهلي مواجهة الليلة؛ بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإفريقي، وحصد اللقب السابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة.



ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز باللقب القاري مساء اليوم؛ من أجل حصد اللقب القاري الـ22 في تاريخه، بعد نجاحه في تحقيق لقب دوري الأبطال في9 مناسبات، إلى جانب 6 ألقاب لكأس السوبر الإفريقي، و4 ألقاب لبطولة أبطال الكؤوس، ولقب وحيد للكونفدرالية، ولقب لبطولة الأفروآسيوي.



يخوض الأهلي نهائي السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، عندما تمكن من حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-1.



فيما يخوض نهضة بركان المغربي السوبر الإفريقي الليلة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج بلقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإفريقي «كونفدرالية» إثر تغلبه على بيراميدز في النهائي بهدف دون رد.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة مُنتشيًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطيه عقبة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

واتجه الأهلي إلى الدوحة من بريتوريا عقب انتهاء مباراة إياب دور الثمانية أمام صن داونز والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي1-1؛ لخوض مباراة السوبر.

وشهدت قائمة الفريق التي اختارها الجهاز الفني للسفر إلى جنوب إفريقيا وبريتوريا جاهزية علي معلول، وحمدي فتحي، وكذلك أيمن أشرف الذي اكتفى بالتدريبات التأهيلية قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي، وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول، وعمرو السولية وأليو يانج وأكرم توفيق، وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا، وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف، ووالتر بواليا.