شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: الأهلي جاهز لمباراة نهضة بركان .. ونسعى للعودة بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يخوض مباراة نهضة بركان الليلة في بطولة السوبر إفريقي، بهدف تحقيق الفوز على بطل المغرب، والتتويج باللقب والعودة بكأس البطولة إلى القاهرة؛ لإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الأهلي استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، منذ الوصول إلى قطر.



وقال عبدالحفيظ: «السوبر الإفريقي بطولة غالية وعزيزة على الأهلي، ونسعى بقوة للتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ7 سنوات تقريبا، عندما توج الفريق بآخر لقب «سوبر» على حساب الصفاقسي التونسي».



وأضاف: «الأهلي الآن في مرحلة مهمة، نجح خلالها الفريق في إنجاز أهدافه في المسابقة المحلية، وفي دوري أبطال إفريقيا، ونحن الآن في بطولة السوبر، ونخوض مباراة حاسمة الليلة أمام نهضة بركان المغربي، ونسعى لتحقيق الفوز؛ للتتويج بلقب السوبر الإفريقي».



وأكد مدير الكرة على أن لاعبي الأهلي لديهم الخبرات التي تساعدهم في الفصل بين البطولات المتعددة، والتعامل الذهني مع كل بطولة على حدة، والجهاز الفني يسعى بشكل مستمر لتجديد دوافع اللاعبين؛ من أجل استمرار مسيرة الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.



وشدد عبدالحفيظ على أن مباراة السوبر الإفريقي هي بطولة اليوم الواحد، ولها حسابات خاصة، مشيرا إلى أن مساندة جماهير الأهلي للفريق دائما ما تصنع الفارق، والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الاخيرة للأندية في قطر كانت خير شاهد على ذلك؛ لذلك فهو سعيد بتواجدهم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد بنادي السد اليوم لمؤازرة الأهلي.



واختتم سيد عبدالحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي، يسعى لتقديم عرض قوي أمام نهضة بركان، وحصد لقب السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع دائما لإسعاد الملايين من عشاقه.