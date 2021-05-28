شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المشاركة في ملحمة «القفال 30» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت اللجنة المنظمة لسباق «القفال 30» الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي سترسم الملحمة المرتقبة.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شعار «اليوبيل اللؤلؤي» احتفاء بمرور 30 عاماً على الحدث الكبير الذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وبدأت اللجنة المنظمة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، استلام قوائم السفن المشاركة والتدقيق على الشروط واللوائح الخاصة، في ما يتعلق بتطبيق تعليمات ولوائح الجهات المسؤولة في الإمارة، وأيضاً مطابقة البيانات تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في الحدث الكبير.

وأشاد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 30»، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالجهود الكبيرة والتعاون اللافت بين اللجنة المنظمة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، من أجل إنجاز كافة التجهيزات في وقت قياسي، مقارنة بالنسخ الماضية، حيث أكدت جميعها جاهزيتها واستعدادها التام لتلبية كافة المتطلبات.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للحدث دعت شركاء النجاح إلى انعقاد الاجتماع العام الذي يسبق انطلاقة السباق، لإنهاء كافة الترتيبات والاطمئنان على سير العمل، من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة والتعريف بدور كل الجهات خلال السباق المرتقب.