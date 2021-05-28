اتحاد الكرة يكشف عن العقوبة المتوقعة ضد كارتيرون بعد طرده في مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن العقوبة المتوقعة ضد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريق أمس الخميس أمام الإسماعيلي.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تنتظر تقرير الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الزمالك والإسماعيلي، من أجل تحديد العقوبات على كارتيرون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر باتحاد الكرة قوله إن كارتيرون ينتظره الإيقاف لمدة 4 مباريات مع فرض غرامة مالية، بعد اقتحامه أرضية ملعب السويس الجديد واعتراضه على قرارات الحكم أمين عمر بشكل غير لائق، بجانب تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة واتهامه للحكم بمجاملة الأهلي.

وكان حكم اللقاء أمين عمر قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وهداف الفريق، لينفعل كارتيرون بقوة، ويقتحم أرض الملعب ويعترض على الحكم، ليقوم الأخير بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب الفرنسي أيضا.

وعقب نهاية المباراة، شن كارتيرون، في تصريحات لقناة "الزمالك"، هجوماً عنيفاً على الحكم أمين عمر، حيث قال: "أول مرة اتعرض للبطاقة الحمراء في مسيرتي وأنا عارف قبل الماتش إن الحكم ده ضد الزمالك، ودائماً ما يتحدث مع لاعبي الزمالك بغرور".

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "الحكم شكله بيشجع الأهلي وبيحكم في صالح النادي الأهلي، هو بدون ما يفكر منح لي البطاقة الحمراء، ولكن أنا فخور بلاعبي الزمالك وأي شئ يحدث ضدنا ربنا موجود".

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، ليكون الفريق الأبيض على موعد مع مواجهة مصر للمقاصة في دور الثمانية من البطولة.