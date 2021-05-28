شكرا لقرائتكم خبر عن امين عمر فى تقريره: كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض وطلب من اللاعبين الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.

امين عمر

وتضمن تقرير الحكم أمين عمر أن الفرنسى كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض على قراره بطرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، كما حرّض اللاعبين على الانسحاب من اللقاء.

كما تضمن تقرير الحكم أنه أشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمود جنش حارس الزمالك بسبب إلقائه الكرة داخل الملعب أثناء سير اللقاء لتعطيل اللعب.

فى السياق ذاته، أعرب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي فى دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.

وانتقد المدير الفني، في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدا.

وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، مشيرا إلى أنه لم يوجه أى لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثانى بعد طرد بن شرقي فى نهاية الشوط الأول، موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا: "سأستدعي أحمد عيد للقائمة، كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبد الغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة".

وأوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى، ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.