شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبيراميدز بعد اكتشاف حالتى إصابة بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لمسحة طبية، اليوم، الجمعة، للكشف عن فيروس كورنا، خاصة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بالفيروس بعد عودة الفريق من رحلة نيجيريا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الأفريقية.

وأُصيب دودو الجباس مهاجم بيراميدز بالفيرس، كما أُصيب "خالد" مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا بفيروس كورونا، ما دفع الجهاز الطبي لإجراء مسحة طبية لجميع أفراد البعثة للاطمئنان على حالة الجميع.

وعادت بعثة بيراميدز من نيجيريا فجر الاثنين بعد حصد بطاقة التأهل لدور نصف نهائي الكونفدرالية بالفوز علي أنيمبا ذهابًا والتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في العودة، ليضرب بيراميدز موعدًا مع الرجاء المغربي في نصف النهائي.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدورى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز ، وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي.