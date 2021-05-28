شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لا يخسر السوبر الأفريقي من منصة بطل دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من مفارقات تتويج الأهلى بلقب السوبر الأفريقي، الذى يستعد لخوضه اليوم الجمعة عندما يلتقى نهضة بركان المغربى في السادسة مساءً على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، أنه لا يخسر لقب السوبر الأفريقى وهو بطل دورى أبطال أفريقيا، ولا يتوج به وهو لقب الكونفدرالية أو كأس الكؤوس فى مسماها القديم.

ويشارك الأهلى فى السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربى بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

وحقق الأهلى الستة ألقاب من السوبر عندما كان بطلا لدورى الأبطال فى نسخ 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، و2006 على حساب الجيش الملكى المغربى، و2007 على حساب النجم الساحى التونسى، و2009 على حساب حساب الصفاقسى التونسى، و2013 على حساب ليوباردز الكونغولى، و2013 على و2014 على حساب الصفاقسى التونسي.

فيا لم يتوج الأهلى بلقب السوبر عندما كان بطلا للكونفدرالية أو كأس الكءوس، بمسماها القديم، وتكرر الأمر فى نسخة 1994 عندما التقى الأهلى بطل أبطال الكؤوس مع الزمالك بطل دورى الأبطال وتوج به الزمالك بالهدف الشهير لأيمن منصور، قبل أن يخسر اللقب عام 2015 لحساب وفاق سطيف الجزائرى بركلات الجزاء بعد انتهاء الوفت الأصلى بالتعادل 1/1، حيث سجل عماد متعب هدف قاتل قبل ثوانى من نهاية المباراة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وهو اللقب الذى قاده للتتويج بالنجمة التاسعة فى مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دورى الأبطال.