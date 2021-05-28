شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية تهزم المغربية 10 / 4 فى صراع السوبر قبل مواجهة الأهلى والنهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

تمتلك الأندية المصرية العدد الأكبر من مرات التتويج ببطولة السوبر الأفريقي برصيد 10 ألقاب مقسمة بين الأهلى والزمالك، حيث حصد الأحمر 6 ألقاب، بينما حصد الأبيض 4 ألقاب، وهو ما يؤكد المنافسة الكبيرة للأندية المصرية على مستوى القارة الأفريقية، كما يسعى نادى الأهلى للتتويج باللقب السابع فى تاريخه عندما يواجه نهضة بركان المغربي اليوم.

بينما توجت الأندية المغربية بـ 4 ألقاب من السوبر الأفريقى موزعة على ثلاثة أندية، وهى الرجاء والوداد والمغرب الفاسي، وسبق للرجاء المغربى أن توج باللقب مرتين عامى 2000 و2019 على حساب أفريكا سبورتس والترجى التونسي، بينما فاز الوداد بلقب وحيد عام 2018، والفاسى المغربى عام 2012، ويسعى فريق نهضة بركان للتتويج وكتابة اسمه فى السجل الذهبى للبطولة القارية، ويتمنى عشاق فريق نهضة بركان المغربى ان يحقق فريقهم السوبر الأفريقى ضد الأهلى والوصول للقب الخامس للكرة المغربية على مستوى هذه البطولة القارية، وكذلك لكسر هيمنة الأندية المصرية على البطولة القارية بصفة عامة.

ويتقاسم الثنائى الأنجولى أمادو فلافيو؛ مهاجم الأهلى السابق، وعمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، صدارة هدافى الفريق الأحمر فى بطولة السوبر الإفريقى برصيد هدفين لكل لاعب.