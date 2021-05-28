شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً

2_يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

3_يدخل المصرى البورسعيدى مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_التقى المصرى البورسعيدى ووادى دجلة فى 16 مباراة قبل صدام اليوم ، فاز المصرى فى 10 مباريات بينما حقق دجلة انتصار وحيد وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 20 يناير 2021 بالجولة الثامنة للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، سجل ثلاثية المصرى اوستن اوموتو واحمد رفعت وكاسينجو وسجل باكوبو هدف دجلة الوحيد.

6_اختارت لجنة الحكام الحكم محمود بسيونى لمباراة المصرى مع دجلة ومحمود ناصف حكم فيديو.