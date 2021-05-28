شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن إنهاء عقدة تتويج بطل الكونفدرالية بالسوبر أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الأهلى لتعزيز رقمه القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، عندما يواجه نظيره نهضة بركان المغربي، فى السادسة من مساء الجمعة، فى المواجهة التى يستضيفها ملعب "جاسم بن حمد بنادي السد".

ويخوض الأهلى مواجهة السوبر الافريقى، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2 - 1، والتى جمعت الفريقين فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

فى المقابل نجح نهضة بركان فى حصد لقب الكونفدرالية بفوزه على فريق بيراميدز بهدف نظيف.

ويسعى الأهلى لعودة دوري الأبطال الإفريقى لمنصة التتويج ببطولة السوبر بعد تتويج أبطال بطولة الكونفدرالية الإفريقية باللقب فى آخر موسمين، بعد تتويج الرجاء المغربي والزمالك فى آخر نسختين على حساب منافس واحد وهو الترجى التونسي.

وكان آخر بطل لدورى أبطال أفريقيا نجح فى التتويج بكأس السوبر الإفريقى كان فريق الوداد المغربي عام 2018، بعد فوزه على فريق مازيمبى الكونغولى بهدف نظيف.

ويمتلك الأهلى 6 ألقاب من السوبر الإفريقي، وكان آخرها عام 2014، ثم الزمالك 4 ألقاب، فى المقابل لم يتوج نهضة بركان المغربي باللقب من قبل.

وتسيطر الأندية المصرية على لقب السوبر الإفريقي برصيد 10 ألقاب، بواقع 6 للأهلى و 4 للزمالك، ثم أندية المغرب 4 ألقاب موزعة بين الرجاء لقبين وكلا من الوداد والمغرب الفاسي لقب واحد.